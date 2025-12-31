Maíllo compaginará la dirección federal de IU con el escaño parlamentario andaluz

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas, Antonio Maíllo, ha confirmado que pretende compaginar el escaño que aspira a lograr en el Parlamento andaluz con su responsabilidad como coordinador federal de Izquierda Unida (IU), cargo para el que fue elegido en primarias en mayo del pasado año 2024. Así lo ha trasladado el propio Antonio Maíllo en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha defendido que "es compatible" ser coordinador federal de IU y líder del grupo parlamentario que espera conseguir Por Andalucía en la próxima legislatura, y ha explicado que quiere "concentrar" sus "esfuerzos institucionales en el ámbito andaluz", una tierra que conoce y "en la que se ha considerado que puedo ser útil en estos momentos", ha añadido.