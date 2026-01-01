Maíllo confía en candidaturas unitarias de izquierda a la altura del "momento histórico"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, se ha reafirmado en su apuesta a favor de candidaturas unitarias en el ámbito político ubicado a la izquierda del PSOE de cara a las elecciones autonómicas que se avecinan a lo largo del recién iniciado año 2026, y al respecto se ha reivindicado a sí mismo como "el pesado de la unidad"."Me dicen que soy el pesado de la unidad", ha declarado el líder de IU en una entrevista concedida a Europa Press en la que, en esa línea, ha subrayado que lleva ya aproximadamente año y medio como coordinador federal "pregonando", a veces "con más éxito y otras con menos, esas propuestas unitarias, y no nos vamos a cejar en intentar conseguirlas".