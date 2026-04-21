Maíllo destaca que Sumar "está en el lado correcto del Gobierno" en vivienda

Sevilla, 21 de abril de 2026. El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha defendido que Sumar "está en el lado correcto del Gobierno" en materia de vivienda marcando así distancia con el PSOE tras la aprobación este martes en Consejo de Ministros del Plan Nacional de Vivienda. "Un gobierno que el sábado en Barcelona habla de intervención del mercado, pero el martes en el Consejo de Ministros dice que nos olvidemos de la intervención del mercado. El PSOE en vivienda es mucho lirili y poco lerele", ha afirmado Maíllo en una atención a los medios en el Real de la Feria de Sevilla.