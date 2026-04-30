Maíllo e Irene de Miguel reivindican la unidad popular para avanzar frente a los pactos PP-Vox

Sevilla, 30 de abril de 2026. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha elogiado este jueves la figura del coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, como líder político que "ejemplifica a la perfección" la idea de que "sólo hay un camino" para avanzar, que es el de la "unidad popular", principio que también ha reivindicado este último como vía para responder a la "pesadilla" de pactos de PP y Vox como el recientemente suscrito en Extremadura o en Aragón. Son ideas que ambos dirigentes políticos han trasladado en el transcurso de un encuentro informativo incluido en el ciclo electoral organizado por Europa Press en Sevilla con motivo de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, que se ha celebrado con Antonio Maíllo en la sede de la Fundación Cajasol, a unas horas del inicio oficial de la campaña electoral, y en el que la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha encargado de presentar al candidato de Por Andalucía.