Maíllo (IU) llama hipócrita a Feijóo en el caso de Móstoles en el que ve al PP "desnortado"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha tachado este sábado en Logroño al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de "hipócrita" en su actitud ante el presunto caso de abuso sexual del que se acusa al alcalde de Móstoles. Un caso ante el que Maíllo ha afirmado ver a un PP "desnortado" y "a la deriva".En declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de cerrar la asamblea de Izquierda Unida La Rioja, en la que se ha reelegido como coordinador a Diego Mendiola, el responsable federal de la coalición ha insistido en que "es absolutamente escandalosa la deriva que está tomando el Partido Popular con la denuncia de una exconcejala en Móstoles contra su alcalde".