Maíllo "no contempla otro escenario" que un 2026 con Presupuestos presentados

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha señalado que "no contempla otro escenario que no sea" el de que el Gobierno presente el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026, al margen de que no tenga garantizados los apoyos parlamentarios necesarios para su aprobación. En una entrevista concedida a Europa Press, el también candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas ha añadido que desde el Gobierno le "han transmitido" a su espacio político de IU que el Ejecutivo presentará el proyecto de Presupuestos que debe diseñar el Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.