Maíllo pide "máxima transparencia" a la Junta y el Gobierno: "La respuesta debe ser la verdad"

Sevilla, 30 de abril de 2026. El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha pedido "máxima transparencia" al Gobierno central y andaluz en relación a esclarecer las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). "Con ese tipo de accidentes hay que responder con mucha transparencia y explicaciones, se lo merecen las víctimas. Sea cual sea la respuesta, ésta debe ser la verdad", ha afirmado Maíllo en un encuentro informativo incluido en el ciclo electoral organizado por Europa Press en Sevilla con motivo de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo celebrado en la sede de la Fundación Cajasol.