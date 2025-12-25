Maíllo prioriza su candidatura y pide responsabilidad para pactar listas de Por Andalucía

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y cabeza de cartel de la coalición Por Andalucía a las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha avanzado que en los próximos meses va a "concentrarse" en llevar a cabo un "trabajo de calle" para promover una "movilización" del electorado de izquierda que considera "clave" para propiciar un cambio de gobierno en la comunidad autónoma tras los comicios previstos para junio del año que viene, de modo que no va a participar del proceso de conformación de listas de la coalición, si bien ha realizado un llamamiento a la "responsabilidad y generosidad" de las partes para que éste discurra sin tensiones.