Maíllo teme que el votante se "desanime" si no hay medidas ante la "gravedad" de la crisis

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, teme que se "desanime al electorado progresista de izquierda si no se hace una lectura, y no se da una solución ni se toman las medidas proporcionales a la gravedad de la crisis" que ha afectado en los últimos días al gobierno de coalición del PSOE y Sumar al hilo de los supuestos casos de corrupción y acusaciones de acoso que afectan al ala socialista. Así lo ha trasladado el dirigente de IU en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha advertido de la "gravedad" del momento actual en ese sentido, y ha señalado que le "preocupa que la población que apoya al Gobierno deje de sentir que vale la pena ese apoyo".

