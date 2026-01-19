Málaga guarda minuto de silencio en memoria de víctimas del "trágico accidente ferroviario"

Los minutos de silencio se han sucedido a lo largo de la provincia de Málaga como muestra de dolor y en memoria de víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo en la localidad de Adamuz (Córdoba). En la capital, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a otros concejales de la Corporación Municipal, ha mantenido en la escalinata exterior del Ayuntamiento tres minutos de silencio, al hilo de la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).