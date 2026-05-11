Manifestación de docentes en la Comunitat: “El maltrato no puede continuar”

Valencia, 11 de mayo de 2026. Profesores de toda la Comunitat Valenciana reivindicaban a través de una manifestación que el "maltrato" a los docentes "no puede continuar" y manifestaba que esta huelga "durará lo que la administración quiera que dure". A través de una huelga indefinida, pedían "dignidad" de la profesión por la "responsabilidad" que tienen con los estudiantes y exigían "recursos humanos" en la educación pública. También señalaban que la propuesta de Conselleria hasta ahora "ha sido una burla" a todos los profesores.