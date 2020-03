La manifestación feminista del 8M celebrada en Barcelona ha llenado la Gran Via este domingo unos minutos después de las 17.30 horas con decenas de miles de personas participando en un ambiente muy festivo. Los asistentes han cantado consignas como 'El patriarcado me da patriarcadas' y 'No nos mires, únete', y varios grupos musicales han tocado canciones mientras recorrían el centro de Barcelona.