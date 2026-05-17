Una manifestación en Madrid pide el "boicot" a Israel en el 78 aniversario de la Nakba

Madrid, 17 de mayo de 2026. Este domingo decenas de colectivos propalestinos han vuelto a salir a la calle en Madrid para exigir un boicot diplomático y militar a Israel en el 78 aniversario de la Nakba, que significa 'catástrofe' y hace referencia al éxodo masivo de la población palestina de 1948. Ese año, tras el estallido de la guerra Árabe-Israelí y la creación del Estado de Israel, más de 700.000 personas palestinas sufrieron un desplazamiento forzoso y comenzaron un largo viaje sin retorno a su tierra, según UNRWA.