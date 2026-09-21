Manifestantes atacan el coche de una diputada de Ceuta Ya! creyendo que era de ONG Negu Gorriak

Ceuta, 21 de septiembre de 2026. Máxima tensión en Ceuta, después de que un grupo de manifestantes haya atacado el vehículo de la diputada de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, al que confundieron con el de la asociación contra la que protestaban. Los hechos han ocurrido durante una concentración convocada para protestar contra la llegada a la ciudad de la asociación pamplonesa Negu Gorriak/Derecho a Techo, que había anunciado su presencia en Ceuta para repartir ayuda humanitaria a migrantes. Los manifestantes han detenido el vehículo al creer que sus ocupantes pertenecían a esta asociación. Según algunos de los presentes, el copiloto habría comenzado a grabarles y a burlarse de ellos. A partir de ahí, varios participantes han lanzado huevos contra el coche y lo han zarandeado, obligando a intervenir a los agentes de Policía desplegados en la zona. (Fuente: Europa Press, Ceuta Ya! y Redes Sociales)