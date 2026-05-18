Mañueco cree que Sánchez "tendrá que hacer algo" ante "cuatro derrotas" consecutivas

Madrid, 18 de mayo de 2026. El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "tendría que hacer algo" tras los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía que evidencian la "derrota" del PSOE que, como ha señalado, encadena "cuatro derrotas" consecutivas en las autonomías donde ha habido elecciones, al tiempo que ha insistido en la "victoria clarísima" del candidato del PP, Juanma Moreno Bonilla.