Mañueco y Pollán coinciden en avanzar en un pacto "más concreto" que el de 2022

Valladolid, 25 de marzo de 2026. El presidente del PP y de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato de Vox, Carlos Pollán, han coincidido en la primera reunión entre ambos para encauzar la legislatura en avanzar hacia un pacto "más concreto" que el rubricado entre ambas formaciones en 2022, no obstante, los de Abascal han señalado como exigencia entrar en el Gobierno autonómico, mientras que el portavoz del comité negociador de los 'populares', Carlos Fernández Carriedo, ha rechazado hablar de "sillones".