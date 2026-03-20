Mañueco pone el proyecto del PP como guía para un gobierno "sin espantadas ni bloqueos"

Valladolid, 20 de marzo de 2026. El presidente del PP y presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado su intención de poner en marcha la XII legislatura de Castilla y León "cuanto antes" tras las elecciones del pasado domingo, así ha confiado en evitar "problemas" para lograr este objetivo que se centra en "construir una alternativa al 'Sanchismo'" con pactos asentados sobre la base del proyecto del PP para lograr un gobierno "estable" y libre de "espantadas" y "bloqueos".