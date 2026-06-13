Mañueco presenta a su nuevo Gobierno en coalición con Vox: Tendrá 4 mujeres y 5 caras nuevas

Valladolid, 13 de junio de 2026. Alfonso Fernández Mañueco ya tiene cerrado su nuevo Gobierno de coalición con Vox. El presidente de la Junta de Castilla y León ha presentado este sábado su nuevo Ejecutivo de doce miembros, que recupera a los de Santiago Abascal casi dos años después de su salida del Gobierno autonómico. El nuevo gabinete incorpora cinco caras nuevas. Dos del Partido Popular: Cristina Sanchidrián, en Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, y María Pardo, en Educación. Vox ocupará tres consejerías: Carlos Pollán será vicepresidente primero y responsable de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Joaquín Pino asumirá Agricultura y Alberto Díaz Pico se encargará de Cultura, Turismo y Deporte. (Fuente: Europa Press, Congreso, Junta de CyL)