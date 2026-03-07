Mañueco rechaza pactar con el "sanchismo" y tacha a Carlos Martínez de "sanchista de segunda"

Soria, 7 de marzo de 2026. El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este sábado de forma tajante que no pactará con el "sanchismo" tras las elecciones del próximo 15 de marzo, al considerar que el socialismo de la Comunidad "no es de fiar". Durante un acto de campaña en Soria, Mañueco ha cargado con dureza contra el alcalde de la capital y dirigente socialista, Carlos Martínez, a quien ha definido como un "sanchista de segunda mano". (Fuente: PP)