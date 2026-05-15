Una marea verde "histórica" llena Valencia de profesores: "Hoy la clase se hace en la calle"

Valencia, 15 de mayo de 2026. Una marea verde de docentes, calificada de "histórica", ha llenado este viernes el centro de Valencia para cerrar la primera semana de huelga indefinida en la educación pública no universitaria convocada por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, con el apoyo de ANPE. La masiva protesta, encabezada por luto y ataúdes con la frase 'RIP Educació', ha reunido a profesores, pero también a alumnos, de toda la Comunitat Valenciana en una marcha unitaria al ritmo de bandas de música y batucadas, fuertes pitadas y con el clamor de 'hoy la clase se hace en la calle'.