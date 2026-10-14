La 'marea verde' vuelve a marchar de Atocha a Sol para defender la educación pública madrileña

Madrid, 14 de octubre de 2026. Una 'marea verde' de profesores y alumnos han vuelto a marchar este miércoles por la tarde de Atocha a la Puerta del Sol tras la pancarta 'Defendemos la pública. Defendemos el futuro' para reivindicar una educación pública madrileña "de calidad". Con una fuerte pitada, silbatos o banderas, ha continuado esta primera jornada de huelga indefinida y movilizaciones tras un seguimiento en las aulas del 44,6% según la Comunidad de Madrid y un 70% según sindicatos. Se exige, entre otras reclamaciones, "más recursos y mejores condiciones laborales, 600 euros más al mes, bajada de ratios, frenar la segregación educativa o eliminar la burocracia".