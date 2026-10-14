Margarita Robles será la 'número 2' de Sánchez al Congreso por Madrid

Madrid, 14 de octubre de 2026. La ministra de Defensa, Margarita Robles, será la 'número 2' de la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Madrid, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo han confirmado fuentes de la agrupación madrileña, cuya Ejecutiva se reúne esta tarde para aprobar la lista que acompañará al presidente del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre. En 2023 Robles figuraba en el cuarto puesto de la lista. (Fuente: Europa Press/Min.Defensa/Senado/PSOE/Moncloa)