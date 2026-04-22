María Guardiola es investida presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo de PP y Vox

Madrid, 22 de abril de 2026. La candidata del PP, María Guardiola, ha sido investida este miércoles como presidenta de la Junta de Extremadura con los votos a favor del PP y de Vox. La investidura de María Guardiola ha tenido lugar este miércoles en la Asamblea de Extremadura tras más de tres horas de debate entre los grupos parlamentarios y la candidata del PP, tras el que ha tenido lugar la votación, nominal y pública, por llamamiento, en el que la candidata ha obtenido la mayoría absoluta de la Asamblea en primera votación.