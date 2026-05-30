Marián Mouriño: "Queremos que Iago Aspas se vaya por la puerta grande"

Barcelona, 30 de mayo de 2026. La presidenta del RC Celta de Vigo, Marián Mouriño, se mostró "muy orgullosa" de la temporada firmada por el conjunto gallego, clasificado de nuevo para competición europea gracias a la sexta plaza en LaLiga EA Sports y tras alcanzar además los cuartos de final de la Liga Europa, y reivindicó el crecimiento deportivo y estructural de un club que quiere seguir consolidándose "con identidad propia" y apoyado en la cantera, además de brindar el mejor adiós posible a su leyenda Iago Aspas.