Marín: "Lo he dado todo por Cs y ya no debo explicaciones a nadie"

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía y presidente del Consejo Económico Económico y Social de Andalucía (CES), Juan Marín, ha asegurado ante las declaraciones de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, acerca del malestar en la militancia por su incorporación a este organismo consultivo que "Inés no puede decir que no conocía esa propuesta, estaba informada permanentemente desde hace dos meses", por lo que ha concluido que "no tengo que dar explicaciones a estas alturas de mi vida a nadie" tras esgrimir que "lo he dado todo por este partido".