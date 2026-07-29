Marlaska confirma que se ha estabilizado el incendio de la Sierra Oeste de Madrid

Navalcarnero, Madrid, 29 de julio de 2026. El incendio de la Sierra Oeste se encuentra ya estabilizado y se han levantado todas las medidas de evacuación y confinamientos en la provincia de Ávila y en la Comunidad de Madrid las de la urbanización del Encinar del Alberche y de la pedanía de Peralejo. Lo ha anunciado desde el puesto de mando de Navalcarnero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha destacado que esta noticia se sustenta en los informes tanto de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y los informes de los distintos directores técnicos regionales. "Está técnicamente estabilizado", ha remarcado.