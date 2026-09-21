Marlaska y Feijóo coinciden en Ceuta 53 días después del inicio de la crisis migratoria

Ceuta, 21 de septiembre de 2026. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han vuelto este lunes a Ceuta justo cuando se cumplen 53 días de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. Por una parte, Marlaska ha señalado que han reforzado "con carácter preventivo" las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos, mientras que Feijóo ha cargado contra el Gobierno, al considerar que el Ejecutivo ha "abandonado" a la ciudad autónoma en estos más de 50 días desde la entrada masiva. (Fuente: PP/RTVCE/Europa Press)