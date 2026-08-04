Marlaska niega que servicios secretos avisaran de "nada parecido" a una entrada masiva en Ceuta

Madrid, 4 de agosto de 2026. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este martes que los servicios secretos españoles avisaran de que pudiera pasar "nada parecido" a la entrada masiva de inmigrantes que se registró en Ceuta el pasado 30 de julio y ni siquiera similar a lo sucedido en la crisis migratoria que sufrió la ciudad autónoma en 2021. Así lo ha dicho en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Ministerio del Interior tras la reunión extraordinaria que ha mantenido con sus homólogos europeos para analizar esta crisis migratoria.