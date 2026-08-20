Marlaska vuelve a ausentarse del Senado y el PP responsabiliza a Sánchez por estas ausencias

Madrid, 20 de agosto de 2026. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tampoco ha comparecido este jueves en la comisión de Interior del Senado convocada por el PP para hablar de la crisis de Ceuta, sumando ya dos ausencias en una semana en la Cámara Alta, por lo que el PP ha denunciado un comportamiento "antidemocrático" del Gobierno y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "impulsar" estos plantones de ministros. (Fuente: Europa Press / Senado / RTVECE / Ministerio del Interior / La Moncloa)