Maroto resalta importancia de recuperación de viajes internacionales seguros

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha clausurado hoy lunes en la isla de La Palma la Conferencia 'Setting the Recovery of International Tourism into Action', en la que más de 95 países y mas de 100 empresas turísticas de todo el mundo se han adherido a la Declaración de La Palma, que asume el compromiso colectivo de contribuir a la recuperación de los viajes internacionales de una forma segura. En su intervención, la ministra resaltó la importancia de esta cumbre, puesto que por primera vez representantes del turismo a nivel mundial, tanto del sector público como del sector privado, se comprometen a trabajar juntos en la reactivación del turismo, lo que redundará en el beneficio de millones de familias y empresas en todo el mundo.(Fuente: ACFIPRESS ACFIPRESS)