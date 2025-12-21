Marta Rivera de la Cruz critica la actuación del delegado del Gobierno en Madrid en La Vuelta

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha asistido este domingo al concierto que ofrece Cretativa Junior Big Band enmarcado en la programación navideña del Ayuntamiento y además de invitar a los madrileños a participar y disfrutar de la programación, ha manifestado que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "no puso las cosas difíciles" a los que causaron altercados en la última etapa de La Vuelta Ciclista a España.no puso las cosas difíciles a los que causaron altercados