Martínez llevará a las Cortes un nuevo modelo de extinción público negociado con el sector

El secretario del PSCyL, el soriano Carlos Martínez, se ha comprometido a elevar a las Cortes antes del parón navideño el documento de un nuevo modelo de prevención y extinción de incendios en la Comunidad, de carácter público, que espera consensuar con todos los sectores implicados y que confía en poderlo sacar adelante con el apoyo de los distintos grupos políticos con representación parlamentaria, en un intento por tomar la iniciativa y realizar "el trabajo que no hace el Ejecutivo del señor Mañueco", a quien ha vuelto a acusar de actitud "negligente" y ha reprochado por eludir cualquier responsabilidad y "esconderse" tras el consejero del ramo y el Gobierno Central.