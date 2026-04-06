Marzo marca récord: El paro baja a mínimos de 18 años y los afiliados superan los 22 millones

Madrid, 6 de abril de 2026. El mercado laboral deja un balance positivo en marzo. El paro bajó en casi 23.000 personas, el doble que hace un año, y se sitúa en su nivel más bajo para este mes en los últimos 18 años, con algo más de 2,4 millones de desempleados. La caída del desempleo se concentra sobre todo en el sector servicios, impulsado por la actividad estacional, y es más intensa entre mujeres y mayores de 25 años. Además, el paro juvenil marca mínimos históricos. En paralelo, la Seguridad Social registra el mejor marzo de su historia, con más de 211.000 nuevos afiliados. El total roza los 21,9 millones de cotizantes y, por primera vez, se superan los 22 millones de ocupados en términos desestacionalizados. (Fuente: Europa Press, Moncloa, Ministerio de Trabajo,)