Más de 120 expertos abordan nuevas estrategias para la miastenia gravis en el III MG Connect

Madrid, 3 de marzo de 2026. En torno a 15.000 personas conviven con miastenia gravis en España, una enfermedad rara neuromuscular y de origen autoinmune. Según los especialistas, su infradiagnóstico puede retrasar el inicio de un tratamiento adecuado e impactar en la calidad de vida de los pacientes. Ante ello, la biofarmacéutica UCB ha reunido a más de 120 profesionales sanitarios en la tercera edición del encuentro MG Connect para actualizar los protocolos de diagnóstico y tratamiento desde una visión multidisciplinar. La jornada ha abordado las principales vías de mejora en la práctica clínica de esta enfermedad. Entre ellas, contar con unidades de atención integral, un diagnóstico diferencial y avances en la atención, la gestión clínica y el acceso a opciones terapéuticas. Los expertos también han compartido avances en un proyecto multidisciplinar para unificar criterios que transformen la atención médica y la experiencia del paciente. Según la Sociedad Española de Neurología, cada año se detectan entre 10 y 20 nuevos casos de miastenia gravis por cada millón de habitantes. De ahí la importancia de la colaboración entre especialidades para optimizar las estrategias terapéuticas y la calidad de vida de los pacientes.