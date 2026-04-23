Más de 130 entidades y empresas andaluzas se dan cita en la feria de agricultura Expolevante

Níjar (Almería), 23 de abril de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este jueves la feria agrícola Expolevante en Níjar (Almería), donde se dan cita un total de 136 entidades y empresas andaluzas en la que es la decimoséptima edición de la feria de agricultura sostenible. "Se trata de un encuentro bienal referente en el sureste español centrado en agricultura intensiva, innovación y transferencia de conocimiento en el que se reúnen agricultores, empresas, cooperativas, investigadores y administraciones para mostrar avances en tecnología, fitosanitarios, riego, sostenibilidad y digitalización del campo", ha apuntado el consejero.