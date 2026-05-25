Más de 14.000 efectivos garantizarán la seguridad en Madrid durante la visita del Papa

Madrid, 25 de mayo de 2026. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado este lunes que más de 14.000 efectivos garantizarán la seguridad durante la visita del Papa Leon XIV en la capital, prevista entre el 6 y el 9 de junio con eventos masivos en varios puntos de la ciudad. Así lo ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa al término de la Junta de Seguridad celebrada en la Delegación para abordar este dispositivo, en la que han participado representantes políticos y también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.