Más de 14.000 efectivos velan por la seguridad del Papa León XIV en su visita a Madrid

Madrid, 6 de junio de 2026. El Papa León XIV ha aterrizado este sábado 6 de junio en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10.15 de la mañana. Más de 300 agentes de la Guardia Civil han participado en labores de seguridad en el aeropuerto ante la visita del Papa León XIV. El Centro de Coordinación del Ayuntamiento de Madrid ha quedado constituido para el seguimiento y dirección de la actuación de los servicios municipales durante todo el fin de semana por la visita del Pontífice. Más de 14.000 efectivos velarán por la seguridad desde este sábado y hasta el martes. La Policía Nacional aportará 9.700 unidades madrileñas pero también venidas de otros puntos del país. (Fuente: Europa Press/Guardia Civil/Policia Nacional)