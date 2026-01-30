Más de 1.500 grados se presentan en Unitour Madrid para ayudar a los estudiantes en su elección

El Salón de Orientación Universitaria UNITOUR, organizado por la consultora Círculo Formación, se ha celebrado en Madrid este viernes 30 de enero. La feria, que conmemora este año su 20 aniversario, está recorriendo hasta febrero 25 ciudades de nuestro país, y también está presente en México, Colombia, Portugal, e Italia. Asistiendo a la feria, los alumnos, padres y orientadores pueden conocer una oferta amplia de universidades y grados y resolver de forma personalizada todas las dudas para las que no encuentran respuesta por otras vías: titulaciones y universidades a las que pueden acceder, planes de estudios, tarifas y precios de matriculación, becas, residencias universitarias, etc. El socio director de Círculo Formación, Rafael Rodríguez, ha afirmado que "lo que más preguntan es por becas y ayudas, luego salidas profesionales, y notas de corte", ha señalado. Además, ha indicado que también preguntan mucho por residencia de estudiantes. "Madrid ahora mismo es un gran receptor de estudiantes de toda España y de fuera de España y el problema de la vivienda y de alojamiento es complicado".