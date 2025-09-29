Más de 19.000 estudiantes se incorporan este curso al Grupo UAX

Tras el verano, las aulas universitarias vuelven a la actividad con el reto de preparar a los futuros profesionales para el mercado laboral. Grupo UAX, que cuenta con formación de FP, universitaria y posgrado a través de XTART, la Universidad Alfonso X el Sabio, UAX Mare Nostrum y The Valley, da la bienvenida a más de 19.000 estudiantes.El Grupo UAX, presente en 7 ciudades de España a través de diferentes instituciones educativas, inaugura el curso con nuevas titulaciones y con el objetivo de hacer crecer los más de 10.000 convenios firmados con empresas e instituciones para impulsar la empleabilidad de sus estudiantes.Como novedad este curso, el grupo ha inaugurado la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum en Málaga junto al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre y Miguel Briones. El centro abrirá por primera vez sus puertas con más de 400 estudiantes.Con la inauguración, el grupo refuerza su compromiso con la educación de profesionales preparados para afrontar los desafíos del futuro con una visión global.