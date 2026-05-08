Más de 20 ponentes de 15 países se reúnen en la "fiesta del turismo sostenible", TuriSOS

Málaga, 8 de mayo de 2026. Más de 20 ponentes de 15 nacionalidades se reúnen este viernes en Málaga en el Foro Iberoamericano de Turismo SOStenible TuriSOS, que se convierte en "una fiesta del turismo sostenible", según ha asegurado Alex Che Cesini, fundador, junto a Alicia Rodríguez, del foro y de Málaga es Mundial-Viajar es Mundial, empresa organizadora de este evento que une España y Latinoamérica. "Es un puente de unión entre América Latina y España a través del turismo sostenible, la cultura, la gastronomía, la innovación y la igualdad", ha asegurado en declaraciones a Europa Press Cesini antes del inicio de este encuentro, que se celebra en el Museo Carmen Thyssen de la capital malagueña.