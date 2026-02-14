Más de 200 municipios catalanes activan sus planes municipales ante el episodio de viento

La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Inma Solé, ha afirmado que más de 200 municipios catalanes han activado su planificación municipal para valorar las afectaciones del episodio de fuerte viento de este sábado.En declaraciones a los medios, junto con el jefe del Área de Predicción Meteorológica de Catalunya, Santi Segalà, Solé ha recordado la recomendación de evitar desplazamientos y actividades en el exterior frente a rachas de viento que han superado los 140 kilómetros por hora en puntos del sur de Catalunya y los Pirineos.