Más de 2.000 corredores participan en una carrera en Montjuïc para promover hábitos saludables

Barcelona, 14 de marzo de 2026. Más de 2.000 corredores se han dado cita en una nueva edición de la Bimbo Breakfast Run Barcelona by HOKA, una carrera no competitiva de cuatro kilómetros previa a la Zurich Marató Barcelona. Esta iniciativa tiene como objetivo promover el espíritu deportivo y unos hábitos saludables entre la población desde edades tempranas. Los participantes han recorrido lugares emblemáticos de la montaña de Montjuïc en un ambiente festivo y familiar, sin cronómetros ni presiones, donde la diversión y el sentimiento de comunidad han sido los protagonistas. En la carrera también han participado familias y colaboradores de Grupo Bimbo, quienes no han querido perderse la oportunidad de formar parte de este evento. Al finalizar la carrera, los corredores han podido disfrutar de un desayuno para recuperar energías. La Bimbo Breakfast Run ha servido para calentar motores de cara a la Zurich Marató Barcelona, en un fin de semana en el que la ciudad vuelve a volcarse con el running.