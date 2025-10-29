Más de 300 organizaciones se adhieren al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este miércoles en Sevilla los VI 'Encuentros de Sensibilización y Sostenibilidad' que organizan el diario ABC y la Fundación Konecta. En él, ha señalado que Andalucía ha duplicado su acción climática en el último año, lo que le ha permitido, a su juicio, "consolidar" el liderazgo nacional en la gestión de emisiones gracias al crecimiento del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), un instrumento voluntario que ofrece al tejido empresarial la posibilidad de participar activamente en la lucha contra el cambio climático mediante el cálculo, la reducción y la compensación de sus emisiones.