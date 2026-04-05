Más de 400 efectivos trabajan en prevención de incendios en unas Pascuas de momento controladas

Valencia, 5 de abril de 2026. Más de 400 efectivos de la Generalitat Valenciana trabajan en la prevención de incendios forestales durante la Semana Santa y la Pascua. Tanto Ricard Ros, vigilante del Observatorio forestal Alt del Pino, como Sento Garcia, coordinador de prevención de incendios forestales en la empresa pública Vaersa, señalan que "de momento" todo está yendo bien. Aunque recuerdan a la ciudadanía aplicar las medidas indicadas por los servicios de emergencias, así como no aparcar en lugares que obstaculicen su trabajo.