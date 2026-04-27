Más de 500 médicos abandonan Andalucía anualmente, denuncia Gavira

Cádiz, 27 de abril de 2026. El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha denunciado este lunes que más de 500 médicos tienen que "abandonar" Andalucía cada año porque el Gobierno del PP-A no les garantiza unas condiciones laborales "favorables", mientras que se incrementa el número de pacientes por medidas como la regulación de "inmigrantes ilegales" llevada a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Estamos exportando profesionales sanitarios y, sin embargo, importamos pacientes", ha dicho.