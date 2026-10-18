Más de 500.000 personas se manifiestan en Francia contra Gobierno en medio de graves disturbios

Madrid, 18 de octubre de 2026. Unas 550.000 personas han participado este sábado en las multitudinarias movilizaciones celebradas en las principales ciudades francesas para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas, según la estimación de las autoridades. La Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato francés, eleva a más de 800.000 los asistentes. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha advertido de que los responsables de los disturbios serán "perseguidos y castigados". (Fuente: Europa Press/DPA/Révolution Permanente/Élysée/X)