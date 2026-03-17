Más de 53.600 citas canceladas en Andalucía por la huelga de médicos

Marbella (Málaga), 17 de marzo de 2026. El primer día de huelga de la segunda semana laboral completa de huelga de los profesionales sanitarios contra el Estatuto Marco se saldó en Andalucía con 53.651 actos médicos suspendidos, de los cuales 30.684 fueron en Atención Primaria y 22.967 en hospitales --dentro de estos, se incluyen 980 operaciones aplazadas--. Con estos datos, la huelga continúa este martes, con un seguimiento del 21,92% en la comunidad. Por provincias, en Almería, ha sido de un 25%; en Cádiz, 21,95%; en Córdoba, 14,04%; en Granada, 21,81%; en Huelva, 27,36%; en Jaén, 16,08%; en Málaga, 23,18% y en Sevilla, 24,34%.