Más de 68.000 pacientes en España reciben tratamiento renal sustitutivo

Barcelona, 12 de marzo de 2026. El 15% de la población adulta padece Enfermedad Renal Crónica en España, una patología que empeora progresivamente el funcionamiento de los riñones. Actualmente, más de 68.000 personas requieren tratamiento renal sustitutivo. El 43% de estos pacientes se encuentran en tratamiento de diálisis, mientras que el 57% restante ha recibido un trasplante renal. Durante el proceso de diálisis, la enfermería juega un papel esencial en el acompañamiento del paciente desde el primer día. Con motivo del día Mundial del Riñón, la compañía B. Braun ha impulsado la iniciativa "Tu cuidado cambia su vida cada día", para visibilizar el impacto real que tiene cada sesión en la vida de estas personas. En España, cada 75 minutos una persona inicia un tratamiento de diálisis o recibe un trasplante renal. El proceso a menudo genera limitaciones físicas y un impacto psicológico profundo. Los expertos prevén que en 2040 la Enfermedad Renal Crónica, que se ha consolidado como una de las mayores preocupaciones de salud pública en España, se convertirá en una de las cinco principales causas de muerte a nivel mundial.