Más de un centenar de personas dan la bienvenida a Cantabria a los menores migrantes de Cartes

Más de un centenar de personas se ha manifestado este mediodía por el centro de Santander en una acción que pretende dar la bienvenida a Cantabria a los menores migrantes no acompañados ante la polémica surgida por la apertura del centro de acogida en Cartes.Así, los asistentes, que han desafiado a la lluvia y el viento, han dado respuesta a esta convocatoria lanzada por Pasaje Seguro y Calles contra el Fascismo que ha partido de la Delegación del Gobierno, en la calle Calvo Sotelo, para recorrer el Paseo Pereda y concluir en la sede del Ejecutivo cántabro en Peñaherbosa.