Más de cien municipios andaluces se suman a las medidas urgentes de vivienda de la Junta

Sevilla, 3 de marzo de 2026. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado que 107 municipios andaluces se han adherido al Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado hace un año por la Junta de Andalucía. Rocío Díaz ha hecho balance, durante su intervención en el desayuno-coloquio organizado por la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, de este decreto-ley, donde, además de los municipios adheridos, ha destacado que estudian la incorporación de hasta nueve proyectos residenciales para incorporarlos a la Unidad Aceleradora de Proyectos, que suman 20.000 viviendas, de las que 9.000 serán protegidas.